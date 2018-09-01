"Слишком толстое отражение": Хлое Кардашян опозорилась с неудачным фотошопом

Предприниматель Хлои Кардашян была уличена в злоупотреблении фотошопом. Многочисленные фанаты посмеялись над знаменитостью из-за того, что она забыла исправить свое отражение на снимке.

На опубликованном фото, где она позирует фотографу на зеркальном полу, заметно, что талия Кардашян в отражении не такая и стройная. А дело оказалось только в том, что знаменитость забыла отредактировать свое отражение. Тут же под данной фотографией начали появляться многочисленные комментарии, поклонники стали оставлять язвительные комментарии. Кто-то заметил, что отражение Кардашян «выглядит на 40 фунтов полнее» самой знаменитости, многие пристыдили ее за то, что она всем рассказывает о значимости естественной красоты, а сама «балуется» фотошопом.

Стоит сказать о том, что Хлои Кардашян зарабатывает в основоном на продаже джинсовой одежды собственной линии. Интересно, что ее бренд Good American прославлен тем, что выпускает джинсы даже самых больших размеров, а представители компании с большой активностью продвигают идеи позитивного отношения к своему телу. Правда, сама Кардашян, как оказалось, не слишком жалует свою фигуру.

Кроме того, сестры Кардашян создали бренды имени своих детей. Такое решение было принято для того, чтобы выпускать одежду, косметику и игрушки от имени детей.