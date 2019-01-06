Не зазвездилась: Марина Федункив показала свой скромный завтрак с геркулесовой кашей

Звезда «Камеди Вумен» и телесериала «Реальные пацаны» продемонстрировала свою скромность.

Марина Федункив многим запомнилась как простая женщина из народа по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». В жизни Марина также старается быть достаточно скромной и не выставлять напоказ свою знаменитость и роскошь, чего нельзя сказать о многих звёздах отечественного шоу-бизнеса.

Актриса и юмористка не зазвездилсь, как она любит говорить о других, и показала поклонникам в «Инстаграм» свой скромный завтрак геркулесовой кашей. Марина с детства была не привередливой, так как выросла в украинском селе, куда её отправили родители. Там она познала все прелести и сложности сельской жизни.

Сейчас среди звёзд шоу-бизнеса стало популярным вести праздничные мероприятия и свадьбы. И Марина Федункив не осталась в стороне. Она выступает в качестве ведущей праздников за гонорар в 500 000 рублей, что гораздо меньше коллег по цеху, однако это и привлекает потенциальных клиентов, которых у теледивы достаточно.

По сравнению со своими коллегами Марина не шикует и не балует себя редкими деликатесами, хотя может позволить себе это. Статус Федункив, будучи ведущей мероприятий, актрисой и участницей комедийного шоу позволяет не просто питаться одними деликатесами, а не готовить дома вовсе и завтрак, обед и ужин проводить исключительно в ресторанах премиум-класса.

Однако, актриса предпочитает дорогим ресторанам и вычурным деликатесам простую и вкусную пищу, которую нередко готовит сама. Муж Марины Федункив также отмечает, что ему больше по душе то, что готовит жена, чем рестораны.