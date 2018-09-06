Виктория Боня хочет, чтобы ей писали только приятные комментарии

Певица вступила в диалог со своими подписчиками, которые комментировали ее последний пост в социальной сети Instagram.

Новая публикация появилась на официальном аккаунте фотохостинга популярной телеведущей Виктории Бони. Там она вновь показала на видео, какие украшения присутствуют в новой коллекции, созданной благодаря ее коллаборации вместе с брендом Роберто Браво. После этого ее поклонники стали писать, понравился ли им получившийся продукт или нет. Также они стали делать замечания по поводу внешности блогера.

Некоторые отметили, что им совсем не нравится то, какие у нее пальцы. "Какие некрасивые пальцы...", - скорее всего, их смутили выступающие по толщине суставы фаланг. Другие же начали писать про улыбку знаменитости: "Виктория зубы выравняла". Однако большинство комментариев все же были положительными, вероятно, потому что Боня сама попросила, чтобы ей писали только приятные комментарии.

В ответ на очередной комплимент она ответила подписчице: "Спасибо! Мне тааак приятны ваши слова! Девочки, давайте все говорить только приятные вещи друг другу". По всей видимости, таким образом она хотела пресечь негативные комментарии по поводу своего внешнего вида. И у нее получилось.

"Ты тут такая нежная и трогательная)))", "Очень красивая и нежная коллекция", - стали писать ей в комментариях под постом дальше.