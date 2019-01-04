"Экспериментирует": 52-летняя Рената Литвинова без макияжа произвела фурор в Сети

52-летняя Рената Литвинова решила шокировать поклонников экспериментами и показала свое фото без макияжа. Его она опубликовала в своем Instagram-акаунте, чем произвела фурор.

Это был достаточно смелый шаг в ее возрасте, хотя выглядит она значительно моложе своих лет. И вообще всегда считалась эталоном женственности и элегантности для многих женщин, не разу не прибегая к помощи пластических хирургов.

Под своим снимком актриса пояснила, что секрет ее красоты прост, для того, чтобы держать себя в форме, она регулярно ходит в спортзал и правильно питается, этого вполне достаточно для сохранения молодости. Поклонники массово начали оставлять восхищенные комментарии. За короткий срок фото собрало почти 14 тысяч оценок. Правда, нашлись и те, кто не оценил природную красоту Литвиновой, отметив, что «косметика творит чудеса» с человеческим лицом. Но такие люди есть всегда и везде.

Также стоит отметить тот факт, что Рената Литвинова показала поклонникам поцелуй с самой собой. Снимок актриса выложила в Instagram. На фото видно, как женщина стоит перед зеркалом, показывая всем своим видом, что хочет себя поцеловать. Многие фанаты упрекнули Ренату в тщеславии, но она предпочла не вступать с ним в разговор.