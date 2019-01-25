Алла Пугачева открыла секрет о том, как ее ласково называет муж

Фрагмент архивного интервью был опубликован на странице Лизы Галкиной в Instagram.

Интервью примадонны была записано еще несколько лет назад, однако только недавно оно было опубликовано в Сети. В в своем микроблоге дочь Пугачевой и Галкина Лиза разместила фрагмент общения Аллы Борисовны с журналисткой Аллой Михеевой.

Ведущая спросила у Примадонны как ее ласкового называет Максим Галкин, на что она ответила - «Алуся». После этого певица задал встречный от том как Михееву называет ее возлюбленный. Ведущая ответила, что ее некому называть ее ласково, намекая на отсутствие у нее второй половинки. Михеева спросила у Аллы Борисовны как ей выбрать мужчину для себя. В ответ на это певица поинтересовалась возрастом ведущей, на что получила ответ - 27 лет. Примадонна пошутила, что молодой человек Аллы Михеевой еще не родился.

Поклонники Пугачевой оценили видеозапись, отметив, что певица обладает прекрасным чувством юмора. Фанаты восхитились талантом Аллы Броисовны и считают, что она «талантлива во всем».