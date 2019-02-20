Джигурда и дочь в пролёте: Волочкова по примеру Лагерфельда может оставить состояние коту Лакки

Экстравагантность натуры и подозрительная назойливость Джигурды могут заставить Волочкову пойти на неожиданный шаг.

Балерина, чаще всего безосновательно, считает себя дамой света. Она слишком явно выставляет напоказ свой достаток, влияние и завышенную значимость для балетного искусства. Как и для большинства деятелей отечественного шоу-бизнеса, выходки западных звёзд является для Анастасии примером для подражания и руководством к действию. Поклонники Волочковой уверены, что история о кошке Карла Лагерфельда не оставила её равнодушной. Домашний питомец прославленного кутюрье, после смерти хозяина, внезапно стал обладателем состояния в 200 миллионов долларов. Вполне вероятно, что балерина по примеру усопшего модельера может оставить состояние своему коту Лакки, который пришёл на смену прежнему любимцу по кличке Гуччи.

Именно по отношению к Гуччи танцовщица может испытывать чувство вины, ведь её желание операции по удалению когтей хвостатого друга привело к его смерти. К тому же, в орбите Волочковой стал слишком часто вращаться одиозный Джигурда, охмуряя Анастасию своей грубоватой харизмой. Аналогия с загадочной кончиной Людмилы Браташ, которая завещала Никите с супругой своё состояние, слишком явная, чтобы остаться без внимания Волочковой. Учитывая характер балерины и её равнодушие к судьбе Ариадны, вполне вероятно, что «в пролёте» окажется и её дочь. Жизнь по принципу «у богатых свои причуды» может подтолкнуть Анастасию к решению сделать Лакии владельцем особняка, поношенных пуантов, ледяной купели и нераспроданных экземпляров её биографии.