«Я увидела переписки с другими девушками»: Елена Хромина назвала причину развода

В конце прошлого года экс-участница проекта «Дом-2» шокировала своих поклонников новостью о замужестве, многие фанаты не поверили в искренность и правдивость слов, ведь девушка строила счастливые отношения с Саймоном Марданшиным. Как оказалось, Хромина не пошутила. Однако брак продлился не долго.

Покинув проект, Елена сошлась со своим бывшим молодым человеком, который сделал ей предложение руки и сердца. Хромина тщательно скрывала своего избранника, даже на фотках со свадьбы, которые скандальная дива выставила в сеть, лица мужчины не удалось разглядеть, а вот сама Елена выглядела неотразимо.

Спустя некоторое время после свадьбы, Елена всё-таки рассказала про своего супруга и даже показала его. К сожалению, брак продлился всего два месяца.

Фанаты не успели отойти от свадьбы молодых людей, как Хромина снова шокировала всех.

«Я развелась. Комментировать не буду. Не узнавайте у знакомых, они тоже не комментируют», - написала Елена на своей страничке в Instagram.

Но остыв от ситуации и посчитав, что, поделившись причиной ей станет легче, она вместе с Марией Кохно в прямом эфире открыли завесу тайны.

«Я зашла домой и отправилась в комнату, он пришел позже и оставил телефон. Я взяла его и ушла в другую комнату и прочитала все, что было в его телефоне. Он общался с другими девушками, говорил им комплименты, - рассказала Елена, - переписки были не интимного характера», - уточнила она.

Также Хромина пояснила, что считает бывшего супруга предателем и не потерпит такого поведения в свой адрес.