Максим Галкин рассказал правду о самочувствии Аллы Пугачевой

Сегодня, 08:44 \\ Шоу-бизнес

Популярный пародист был очень удивлен, узнав из интернета, что его супруга прооперирована.

 Известный телеведущий и юморист Максим Галкин выразил свое недоумение появляющейся в сети информации о болезнях Аллы Пугачевой. В последнее время интернет-издания пестрят заголовками об ухудшении здоровья Примадонны. Накануне появилась информация о хирургическом вмешательстве из-за проблем с сердцем. «Я не могу понять, кто это все придумывает? Моя супруга дома, и с ней, слава Богу, все нормально», - сказал Максим Галкин.

Алла Борисовна и сама опровергла слухи о госпитализации, когда ей позвонила концертный директор Елена Чупракова. Певица ответила, что с ней все в порядке, и что она впервые слышит о такой информации. Сейчас Пугачева находится у себя дома вместе с детьми. Она готовится к юбилейному шоу 17 апреля, которое пройдет на сцене Кремлевского дворца. Максим Галкин добавил, что сплетни всегда слишком преувеличены. Если когда-то Алла Борисовна сходила на обследование, то в интернете это означает болезнь и операцию.

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Автор - Антон Словацкий
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