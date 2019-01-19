«Из памяти стираются лица»: Стас Садальский проанализировал свою жизнь

67-летний актер Стас Садальский опубликовал в своем Инстаграме исповедь. В ней он проанализировал свою жизнь и указал на то, что со временем «из памяти стираются лица».

Общий мотив исповеди Садальского можно определить повторяющейся фразой «так странно». Актер затрагивает глубинные стороны человеческой жизни и анализирует их.

Первый аспект, который затронул Садальский, коснулся количества людей в его жизни: «так странно, оглядываясь в прошлое, вдруг понимать, что через твою жизнь прошли ни один и не два человека, а целые десятки и сотни людей». И все они сыграли свою роль в жизни актера.

Далее Садальский отметил, что всю жизнь он старался быть лучше. Но, несмотря на это, всегда находились люди, которым он переходил дорогу, которые завидовали, которые считали актера слабым в момент, когда «тебе хочется плакать». Проанализировал Садалиский и случаи, когда люди лгут прямо в глаза.

«Так странно, оглядываясь в прошлое, вдруг понимать, что со временем из памяти стираются лица, забываются имена», - написал в своих размышлениях актер. По его мнению, все люди – актеры, которые чему-то нас учат.

Философский анализ жизни вдохновил подписчиков Садальского:

«Все, что Вы, Стас, пишите - это заготовленный материал для книги...»;

«Похоже на исповедь Станислав Юрьевич»;

«Не каждый человек может вот так анализировать ситуацию, поэтому правильные мысли сохраним. А по жизни все люди актеры и поэтому это относится ко всем».