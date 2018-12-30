Анна Седокова погрязла в долгах и заложила в ломбард последнее

Погрязшая в долгах известная исполнительная Анна Седокова продала свой крестик, а если быть точнее – заложила его в ломбард.

«Я очень сильно плакала», -говорила Седокова.

Началась история с того, что накануне 2019 года, Анна поделилась с подписчиками в своем Instagram о покупке собственной квартиры в самом центре Москвы. Певица рассказала, что ради такой покупки ей пришлось пройти через много испытаний и трудностей, но у нее получилось.

«Я самостоятельно заработала на свою квартиру», - радовалась Анна.

Напомним, весь 2018 известная певица потратила большую сумму денег на американских адвокатов. Она боролась за право опеки над дочерью. Отец девочки забрал ее и увез в США. «Этого того стоило», - сказала Анна.

Однако под конец года, Седоковой срочно понадобились средства. Первый взнос за квартиру оказался очень неподъемным. Певица рассчитывала на 10%, а заявили ей о 30%. На внесении данной сумму дали пару недель. «Помню, как сидела и думала, что придется продавать свой крестить, чтобы немного достать денег, в итоге я, Анна Седокова, потрясающая и невероятная, сажусь в автомобиль и еду сдавать свой крестик. Я так сильно плакала в ломбарде», - вспоминает Анна.

Как оказалось, полученной суммы певице не хватило. Седокова начала просить своих друзей занять любые деньги. В последний момент Анну всё-таки выручили, ей заняли крупную сумму денег на несколько месяц. Плакала Седокова уже от счастья.

Правда, выплачивать придется 20 лет за приобретенную квартиру с великолепным видом.