Максим Фадеев закончит гастрольный тур вопреки запрету врачей на концертную деятельность

Подходит к концу гастрольный тур Максима Фадеева. Впереди еще два выступления, которые музыкант обещает отыграть, несмотря на окончательный запрет медиков вести концертную деятельность.

Певец и композитор Максим Фадеев закончит гастрольный тур вопреки полному запрету врачей на концертную деятельность. В своем микроблоге Фадеев обратился к подписчикам, ответив на многочисленные вопросы о грядущих концертах. Певец пообещал выступить в Краснодаре и Минске, однако эти концерты, вероятно, станут для звезды последними из-за его недуга.

Максим Фадеев возит с собой по городам большое количество аппаратуры. Он также поет со специальными приборами, позволяющими ему ориентироваться, так как на сцене Фадеев абсолютно ничего не слышит. Врачи наложили полный запрет на концертную деятельность для Фадеева, поэтому в своем обращении он предупреждает подписчиков о последних на ближайшее время выступлениях – 8 марта в Краснодаре и 12 октября в Минске.

«Громкие звуки мне вредят и калечат слух», - пишет Максим Фадеев. Как известно, проблемы со слухом у композитора начались в 38 лет. С тех пор он тщетно ведет борьбу за то, чтобы сохранить слух хотя бы частично. В этом ему помогла китайская медицина. С те пор, как слух отчасти вернулся к Фадееву, он упоминал в интервью Юрию Дудю, что совсем не посещает концерты на досуге. Однако ради многочисленной армии фанатов Фадеев рискнул и устроил гастрольный тур.

Ранее Максим Фадеев окончательно попрощался с прежним составом коллектива SEREBRO. Новые участницы коллектива не впечатлили поклонников Фадеева.