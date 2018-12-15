«Ну и поза»: Седокова с расставленными ногами рассказала о подарках мужчинам на 23 февраля

Певица решила совместить «приятное с полезным» - она опубликовала рекламный пост, но и похвасталась новым нарядом. По словам Анны Седоковой, лучшим подарком для мужчины на 23 февраля является любовь женщины.

Анна Седокова опубликовала новый снимок. На фото певица позирует с расставленными ногами. Одну ногу она поставила на диван и отвела ее в сторону. Седокова примерила облегающую блузу с откровенным декольте и шляпу, которая уже несколько сезонов подряд остается популярной в мире моды.

В описании певица рассказала о подарках мужчинам на 23 февраля. Фанаты сразу поняли, что Седокова рекламирует товар, а вызывающее фото призвано для привлечения внимания пользователей. «Ну и поза», - написали некоторые комментаторы и осудили Анну Седокову за «пошлость».

Многие фанаты оценили наряд певицы и даже написали, что Седоковой стоит почаще носить такую одежду, так как она скрывает все недостатки и удачно подчеркивает достоинства звезды. По словам комментаторов, рекламный пост, к их удивлению, не вызвал у них негатива, так как певица угадала с тематикой и удачно преподнесла товар.