Бейонсе и Джей-Зи записали видеообращение на фоне портрета Меган Маркл

Сегодня, 19:40 \\ Шоу-бизнес

Звездная пара решила таким способом поздравить герцогиню Сассекскую Меган Маркл с приближающимся рождением ребенка, а также поблагодарить общественность за очередную награду.

 Всемирно известные Бейонсе и Джей-Зи записали видеообращение на фоне портрета Меган Маркл, где она изображена королевой. Звездные супруги решили сделать отсылку на свой клип на песню «Apeshit», где за их спинами в Лувре висит картина «Мона Лиза».

 Дело в том, что Бейонсе и Джей-Зи удостоились награды «Лучшая иностранная музыкальная группа» от Brit Awards. Получить приз лично исполнители не смогли, поэтому опубликовали видеообращение. В своем оригинальном послании Бейонсе и Джей-Зи решили убить сразу двух зайцев: поздравить Меган Маркл с ожиданием ребенка, а также поблагодарить поклонников и организатором мероприятия за премию. О том, что Меган Маркл изображена на портрете в образе королевы из лучших побуждений Бейонсе сообщила в своем микроблоге в Instagram.

 Неизвестно, кто именно нарисовал Меган Маркл в такой величественной роли, и где именно было снято видеообращение Бейонсе и Джей-Зи. Некоторые пользователи сети восприняли этот жест со стороны артистов как насмешку над герцогиней.

Ранее Бейонсе и Джей-Зи запустили новую программу, мотивирующую их фанатов заботиться о природе: те, кто станут веганами, получат абонементы на выступления звездной пары.

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Автор - София Волкова
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