«А что с ребёнком?»: Фанаты Бони беспокоятся о её дочери, опозорившей мать на весь Instagram

Они опасаются, что живущая показушной роскошью телезвезда могла наказать ребёнка за свой позор.

Виктория Боня накануне опубликовала в «Сторис» Instagram видео из Пхукета, в котором расхваливала «лучший» пляж города. Боня всеми силами пыталась показать, что её жизнь сплошь состоит из услуг и вещей наилучшего качества, это же должно относиться и к отдыху. Однако во время хвалебной тирады экс-участницы «Дома-2» в видео вклинилась 6-летняя дочь звезды, которая попыталась поправить звёздную маму и рассказать о низком качестве их пляжа.

Виктория Боня поспешила перебить девочку и настояла, что её «лухари» жизнь вовсе не иллюзия для соцсетей. Это только подтвердило правдивость слов малышки Анджелины Летиции. Тем не менее, от поклонников ничего не скроешь, хотя они привыкли к показушному образу жизни Виктории. Вспомнить только о скандале с появлением Виктории на закрытой вечеринке футболиста Неймара. Он позднее сказал, что «не знает эту женщину».

Впрочем, фанатов больше интересует не времяпрепровождение Виктории Бони, а судьба её дочери. Они беспокоятся, что опозорившая мать на весь Интернет Анджелина Летиция могла быть наказана. Самые отчаянные даже предположили, что звезда опустилась до порки. Но уже в следующих видео Виктория показала дочь, голосок которой не выдавал никакой обиды или грусти, поэтому страшные предположения фанатов можно отмести.