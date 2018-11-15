"Такая подлость": Рустам Солнцев обижен на руководство "Дома-2" за то, что он так и не стал ведущим шоу

Рустам Солнцев оказался обижен тем, что его не сделали ведущим российского телешоу «Дом-2». По словам звезды, это самая настоящая «подлость» по отношению к нему. Несмотря на то, что он уже не является участником проекта, профессионализм некоторых ведущих до сих пор вызывает у него множество вопросов.

Стоит отметить тот факт, что несколько часов назад появилось очередное интервью с Рустамом Солнцевым, в котором он поделился многими подробностями своего звездного прошлого. Он сделал акцент на том, что всегда мечтал стать неотъемлемой частью «Дома-2», но администрация проекта решила несколько иначе, отказавшись сделать его ведущим. По словам Солнцева, генеральный продюсер реалити-шоу больше пяти раз обещал сделать его ведущим, но в итоге Рустам остался ни с чем. Также Рустам считает, что Михайловский не сделал этого из ревности, боясь еще большего успеха Солнцева.

Кроме того, Рустам считает, что Ольга Бузова является «родовой травмой» данного проекта. По его мнению, без участия в шоу ей никогда бы не удалось стать знаменитой, а всей своей популярностью Бузова обязана «Дому-2». Правда, несмотря на всю неприязнь друг к другу, Рустам и Ольга могут даже поздороваться на площадке и улыбнуться, но этим все и ограничивается.

К тому же Рустам Солнцев вмешался в конфликт Айзы Анохиной и Алены Водонаевой не в состоянии оставаться в стороне. Известно, что он на своей странице в социальной сети Instagram разместил видеозапись, где обращался к девушкам. Звезда поспешил объяснить Айзе, что Алена не могла продать «надвигающуюся беременность», а это все нелепые слухи.