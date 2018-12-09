Дочь Ирины Салтыковой намекнула на возможную свадьбу артистки

Сама певица уже отреагировала на слова родственницы и все же затронула запретную для себя тему личной жизни.

Дочь Ирины Салтыковой Алиса намекнула на возможную свадьбу артистки. Девушка поделилась со СМИ, что ее знаменитой матери сделали предложение руки и сердца. 52-летняя Салтыкова открещивается от статуса невесты. Известно, что певица склонна не говорить публично о своих сердечных делах.

52-летняя Ирина Салтыкова опровергает слова дочери о возможной свадьбе. Певица говорит, что от недостатка мужского внимания не страдает, однако мужчины «приходят и уходят», а постоянных серьезных отношений у нее сейчас нет. Салтыкова полностью занята работой и пиаром своейочери, которая по возвращению из Лондона взялась за певческую карьеру.

Алиса Салтыкова много времени проводит с матерью, пишет песни и выступает в различных заведениях. У дочери известной исполнительницы также все тихо на личном фронте. Молодого человека у Алисы нет, так как девушка занята своими творческими делами, из-за чего спит по 4 часа в сутки. Девушка упомянула, что ее отец и бывший супруг Ирины Виктор Салтыков творческую жизнь дочери не одобряет.

Ирина Салтыкова была в браке с Виктором с 1987 по 1995 год. Пережив скандальный развод, певица состояла несколько раз в отношениях, однако всегда старалась не выставлять личную жизнь на показ.