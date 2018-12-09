Сати Казанова рассказала о травме спины во время занятия йогой

Сегодня, 17:57 \\ Шоу-бизнес

Сейчас певица отдает предпочтение медитации, хоть и не исключает возвращения к активной йоге.

 Бывшая солистка «Фабрики» Сати Казанова рассказала в Instagram о травме спины во время занятия йогой. Как пишет исполнительница, она увлекается йогой уже 6-7 лет. Однако после травмы спины во время очередного занятия, активные упражнения пришлось оставить в стороне.

После травмы спины Сати Казанова начала практиковать асаны для растяжки задней поверхности ног, раскрытия бедер и общего укрепления ног. Сати Казанова подчеркивает, что тренировать ноги очень важно, так как они являются опорой тела. Большинство болезней спины, по словам Казановой, происходит из-за проблем с ногами.

 36-летняя Сати Казанова, пережив травму спины, перешла на более безопасное времяпровождение – медитацию. Однако певица не исключает возвращение к активной йоге. Сати Казанова упомянула, что благодаря йоге в лучшую сторону меняется не только тело, но и весь организм.

Также, Сати Казанова упомянула о том, что очень любит посещать Индию и своего мастера. Певицу делает счастливой спорт, общение с близкими и подготовка к новой концертной программе, намеченной на март.

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Автор - София Волкова
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