«Слезы не остановить»: беременная Саша Савельева рассказала о проблемах

35-летняя певица, которая по слухам ждет ребенка, откровенно сообщила своим фанатам о том, что у нее случаются трудности. В такие моменты Саша Савельева не может сдержать слезы.

Не так давно появились слухи о том, что Саша Савельева беременна. Жена актера Кирилла Сафонов отказывается комментировать данные о возможном «интересном» положении, однако фанаты уверенны, что певица просто хочет сохранить интригу. В своем Instagram участница группы «Фабрика» рассказала о проблемах, с которыми ей иногда приходится сталкиваться.

По словам Саши Савельевой, у нее бывают такие дни, когда слезы практически не остановить. «С утра все не задалось», - рассказала певица и пожаловалась, что у нее все ломается и она никуда не успевает. Из-за этого слезы катятся огромными каплями, написала Савельева.

После неудачного дня жена Сафонова вернулась домой и увидела из окна, что на перекрестке рядом с ее домом случилась авария. Актриса видела много машин скорой помощи, реанимацию и спускающийся вертолет. Савельева не захотела смотреть на аварию дальше, но все равно ей стало от всего этого грустно.

По словам Саши Савельевой, в такие моменты у нее срабатывает «советская» привычка сравнивать и думать о том, что у других все плохо, а у нее все хорошо. Певица ругает себя за «неблагодарность», так как у нее самой все хорошо, и ее близкие живы. По словам комментаторов, беременная певица попросту страдает от перепадов настроения, которые вызваны гормонами. Якобы, жена Кирилла Сафонова не может сдержать слезы из-за своей беременности, поэтому ей стоит абстрагироваться от всего плохого и думать лишь о хорошем.