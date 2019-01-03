СМИ выявили личность нового ухажера Волочковой

В последнее время балерина интриговала подписчиков, скрывая личность своего мужчины.

Экс-балерина часто интригует публику снимками, на которых в кадр попадают различные части тела ее мужчины. Однако личность мужчины держалась в тайне. Однако недавно СМИ пролили свет на эту тайну.

Волочковой приписывают роман со звукорежиссером Михаилом Борисовским. Он известен по работе с коллективом Надежды Бабкиной, а также организовывал звуковое сопровождение на выступления экс-балерины.

Борисовский и Волочкова знакомы уже более 10 лет. Неоднократно они были замечены в объятиях и целующимися. В конце января Волочкова призналась, что носки на одном из фото принадлежат именно Михаил, что отчасти подтверждает их возможные отношения. Также балерина ранее говорила, что ее мужчине 38 лет. Борисовский примерно подпадает под эту возрастную категорию, что только подогревает слухи о его романе с Анастасией.

Ранее Волочковой приписывали романы с бизнесменом Сергеем Рощупкиным, Никитой Джигурдой и другими мужчинами.