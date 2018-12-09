"Напоминает египетскую мумию": фанаты Екатерины Андреевой оценили ее маску из глины

Известная телеведущая показала поклонникам, как она оздоравливает свою кожу лица. Многие фанаты оставили положительные отзывы и похвалили женщину за столь тщательный уход за собой.

Екатерина Андреева опубликовала в своем профиле Instagram небольшой ролик, в котором показала фанатам, как она оздоравливает свою кожу. Телеведущая очень тщательно следит за собой и для многих является примером для подражания. Но для того чтобы так прекрасно выглядеть Андреевой приходится прибегать к некоторым процедурам, в том числе, к маскам для лица.

Одной из таких стала маска из глины. Известно, что маски из белой глины – это ее любимый рецепт омоложения. Интересно, что во время процедуры смесь наносится абсолютно на все лицо, включая нос, губы и даже глаза. Сама Екатерина в шутку заметила, что такой способ мог придумать только мужчина. Причиной этого является тот факт, что с такой маской женщина может хоть немного помолчать и ничего не видеть.

Фанаты Андреевой, в очередной раз, восхитились красотой женщины. Некоторые, правда, сравнили нанесение маски с процессом мумификации: «Напоминает египетскую мумию». Но все равно поклонники высоко оценили средство для лица: «Катерина, вы и так красивая!», «Здорово! Спасибо за пост!)», «Прекрасная женщина».