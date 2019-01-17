Третий на подходе: Беременная Агата Муцениеце начала бояться летать на самолетах

Актриса и ее муж посетили премьеру фильма «Тобол», для мероприятия Агата Муцениеце выбрала синее платье, которое сильно подчеркнуло ее округлившийся животик. После этого жена Павла Прилучного призналась, что она изменила отношение к самолетам.

Агата Муцениеце активно подогревает слухи о своей беременности. Сначала актриса появилась на публике в наряде, подчеркивающем живот. А теперь она заявила, что начала бояться летать на самолетах. Вчера жена Павла Прилучного опубликовала в своем Instagram снимок с премьеры нового фильма. Муцениеце надела для светского мероприятия платье синего цвета с завышенной талией. Наряд сделал невыгодной акцент на животе актрисы, из-за чего фанаты сразу же решили, что их любимица беременна.

На вопросы о беременности Агата Муцениеце отвечать не стала, но поклонники уже начали поздравлять ее со скорым пополнением. «Третий на подходе», «какое счастье», «Прилучный будет трижды папой» - написали фанаты. После этого Агата Муцениеце показала в своем Instagram снимки, которые она сделала во время полета.

По словам Агаты Муцениеце, ее самолет охраняли «ангелы-хранители». Актриса написала, что она изменила свое отношение к полетам, из-за чего фанаты сразу же решили, что якобы беременная жена Прилучного начала бояться самолетов из-за своего «интересного положения». Актриса и ее супруг пока что информацию о возможном пополнении не комментировали.