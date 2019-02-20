Марина Кравец отказывается сниматься в кино

Как оказалось, бывшая ведущая шоу "Замуж за Бузову" сама толком не понимает, в какую сторону ей следует двигаться, однако и уходить с телевидения она не собирается.

Накануне известная 34-летняя российская теле- и радиоведущая Марина Кравец согласилась дать интервью для одного из отечественных таблоидов, по ходу которого немного рассказала о своей работе и планах на будущее. На вопрос о том, чем она планирует заниматься дальше, единственная из женщин постоянная участница шоу "Comedy Club" ответила с юмором. "Кем хочу стать, когда вырасту?", - посмеялась она, "Не знаю".

Она призналась, что ей очень нравится выступать на телевидении, однако сниматься в кино она пока отказывается, хотя и получает приглашения. Телеведущая объяснила, что для нее очень важно получать отдачу, эдакий фитбек от зрителя, и особенно это ценно при импровизациях. Она хочет видеть, как меняется настроение зрителя, а потому не хочет покидать сцену.

Скорее всего, по той же причине Марина Кравец продолжает активно вести свой аккаунт в социальной сети Instagram, на который, к слову, подписаны уже более одного миллиона 700 человек.