Марина Кравец отказывается сниматься в кино

Сегодня, 16:07 \\ Шоу-бизнес

Как оказалось, бывшая ведущая шоу "Замуж за Бузову" сама толком не понимает, в какую сторону ей следует двигаться, однако и уходить с телевидения она не собирается.

 Накануне известная 34-летняя российская теле- и радиоведущая Марина Кравец согласилась дать интервью для одного из отечественных таблоидов, по ходу которого немного рассказала о своей работе и планах на будущее. На вопрос о том, чем она планирует заниматься дальше, единственная из женщин постоянная участница шоу "Comedy Club" ответила с юмором. "Кем хочу стать, когда вырасту?", - посмеялась она, "Не знаю".

Она призналась, что ей очень нравится выступать на телевидении, однако сниматься в кино она пока отказывается, хотя и получает приглашения. Телеведущая объяснила, что для нее очень важно получать отдачу, эдакий фитбек от зрителя, и особенно это ценно при импровизациях. Она хочет видеть, как меняется настроение зрителя, а потому не хочет покидать сцену.

Скорее всего, по той же причине Марина Кравец продолжает активно вести свой аккаунт в социальной сети Instagram, на который, к слову, подписаны уже более одного миллиона 700 человек.

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Автор - Мартина Корф
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