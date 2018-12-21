«Музыкантище»: Игорь Николаев трогательно поздравил Николая Расторгуева с Днем Рождения

По словам Николаева, солиста группы «ЛЮБЭ» он знает уже «миллион» лет. Певец назвал Расторгуева душевным, искренним и «юморным».

Игорь Николаев трогательно поздравил Николая Расторгуева с Днем Рождения. В своем Instagram он опубликовал несколько снимков с музыкантом из группы «ЛЮБЭ», а в описании он рассказал о том, каким видит Расторгуева.

«Музыкантище», - написал Николаев о Расторгуеве и назвал его «битломанищем» (отсылка к группе The Beatles). Экс-возлюбленный Наташи Королевой показал снимки с солистом «ЛЮБЭ», а фанаты присоединились к его поздравлениям.

Игорь Николаев пожелал Николаю Расторгуеву здоровья и душевного комфорта. По словам комментаторов, поздравление получилось очень теплым и трогательным. Фанаты пожелали, что Расторгуев был счастлив, а также отметили, что они очень переживают о его здоровье.

Солисту группы «ЛЮБЭ» исполнилось 62 года. В 2007 году у Расторгуева начались проблемы со здоровьем, врачи диагностировали у него хроническую почечную недостаточность. Несколько лет подряд певец выступал лишь в тех городах, где мог получить гемодиализ, а в 2009 году ему пересадили донорскую почку.