Анастасия Волочкова составила рейтинг самых достойных мужчин

Балерина призналась, что любит совершенно разных по типажам и состоянию мужчин.

43-летняя Анастасия Волочкова на днях стала гостьей на радиостанции «Русское радио», где дала большое интервью. Во время эфира знаменитость рассказывала ведущей Алле Довлатовой о своей жизни, профессиональной деятельности, а также затронула тему мужчин. Более того, любвеобильная Волочкова потрудилась даже составить целый рейтинг, в который вошли самые достойные мужчины, по её субъективному мнению.

Таким образом, в свой рейтинг на первом месте Анастасия поставила загадочного любимого человека, имени которого так и не стала раскрывать. На втором месте оказался её экс-бойфренд и миллионер Сулеймана Керимова. Третью позицию занял голливудский актер Джим Керри, а следом Анастасия назвала российского исполнителя Леонида Агутина. В конце списка оказался красавец-актер Брэд Питт.