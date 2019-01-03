Анастасия Волочкова составила рейтинг самых достойных мужчин

Сегодня, 15:41 \\ Шоу-бизнес

Балерина призналась, что любит совершенно разных по типажам и состоянию мужчин.

43-летняя Анастасия Волочкова на днях стала гостьей на радиостанции «Русское радио», где дала большое интервью. Во время эфира знаменитость рассказывала ведущей Алле Довлатовой о своей жизни, профессиональной деятельности, а также затронула тему мужчин. Более того, любвеобильная Волочкова потрудилась даже составить целый рейтинг, в который вошли самые достойные мужчины, по её субъективному мнению.

Таким образом, в свой рейтинг на первом месте Анастасия поставила загадочного любимого человека, имени которого так и не стала раскрывать. На втором месте оказался её экс-бойфренд и миллионер Сулеймана Керимова. Третью позицию занял голливудский актер Джим Керри, а следом Анастасия назвала российского исполнителя Леонида Агутина. В конце списка оказался красавец-актер Брэд Питт.

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Автор - Светлана Тарабан
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