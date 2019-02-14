«Всё лицо перетянуто!»: Внешний вид Валерия Леонтьева ужаснул поклонников

Сегодня, 14:46 \\ Шоу-бизнес

Популярный и «вечно молодой» певец начинает активно ставать позиции, считают интернет-пользователи.

На днях Филипп Киркоров дал масштабный концерт «Цвет настроения», который стал большой премьерой его нового шоу. Поддержать артиста пришли его друзья и коллеги, среди которых был и 69-летний певец Валерий Леонтьев. Стоит отметить, что артист появился в повседневном наряде, чтобы своими эпатажными костюмами не затмить Киркорова с его шоу. Также Леонтьев пышную прическу спрятал за головным убором. И именно в таком внешнем виде поклонники не узнали артиста, а когда узнали, что это Валерий, просто ужаснулись.

«Всё лицо перетянуто!», - заявили фолловеры в микроблоге Киркорова. Многие подписчики стали утверждать, что к таким последствиям Леонтьева привела его чрезмерная любовь к косметическим процедурам и подтяжкам с целью выглядеть свежо и молодо. Однако со временем это сыграло с певцом злую шутку, объявили фанаты.

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Автор - Светлана Тарабан
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