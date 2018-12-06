«Все больше похожи на Филиппа»: Анастасия Стоцкая показала своих детей и снова получила вопрос об отношениях с Киркоровым

Сегодня, 14:32 \\ Шоу-бизнес

Вот уже несколько лет фанаты бурно обсуждают тот факт, что сын Анастасии Стоцкой очень похож на Филиппа Киркорова. В 2017 году певица родила еще и дочь, которая также оказалась похожей на известного артиста и экс-мужа Аллы Пугачевой.

Анастасия Стоцкая замужем за бизнесменом по имени Сергей, с ним она познакомилась на отдыхе в Дубае. В 2010 году они официально оформили свои отношения, а в 2011 году у них появился сын, которого певица и супруг назвали Александром. В 2017 году Анастасия Стоцкая родила дочь и назвала ее Верой. Фанаты очень рада семейному счастью певицы, однако они постоянно напоминают своей любимице о ее «тесной дружбе» с Филиппом Киркоровым.

С 2002 году Филипп Киркоров занимался продвижением Стоцкой. Он выступил в роли продюсера, благодаря чему певица сумела прославиться и выпустить несколько хитов. Спустя годы их сотрудничество стало угасать, а вот слухи об их романе не утихают и до сих пор. Причиной этому является то, что дети певицы имеют сходство с детьми Киркорова.

Несколько часов назад Анастасия Стоцкая показала своих детей у себя в Instagram. Певица снова получила вопрос от фанатов об отношениях с Киркоровым. По словам комментаторов, сын и дочь Стоцкой «все больше похожи на Филиппа».

Сама Анастасия Стоцкая предпочитает не комментировать подобные слухи. Певица счастлива в браке с бизнесменом, а о романе с Киркоровым она говорит лишь с улыбкой. Филипп Киркоров также шутит о «романе» со Стоцкой, предпочитая оставлять фанатам пространство для фантазии.

Многие комментаторы отметили, что дети Анастасии Стоцкой кажутся очень милыми. Также фанаты рассмотрели на снимках одежду на няне, которая запечатлена рядом с сыном и дочерью певицы. По словам комментаторов, няня детей Стоцкой носит футболку от известного дизайнера, что явно может говорить о ее хорошей зарплате.

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Автор - Анна Пушкина
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