Сестры Кардашьян сделают имена своих детей торговыми марками

Сегодня, 14:28 \\ Шоу-бизнес

Ким, Кайли и Хлоя планируют выпускать под именами своих детей игрушки, косметику и вещи.

Семейство Кардашьян известно своим одноименным шоу, которое пользуется популярностью в США. Кроме телевизионной деятельности именитые сестры также являются успешными бизнес-леди. Они выпускают под своими именами косметику и одежду. Недавно звездные сестры решили преумножить свой капитал путем регистрации имен своих детей в качестве торговых марок.

В семье Ким Кардашьян и Канье Уэста трое детей старшая дочь Норт (5 лет), сын Сейнт 3года) и младшая дочь Чикаго (1год). Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон воспитывают десятимесячную дочь Тру. Дочери Кайли Дженнер по имени Сторми всего год. Имена этих малышей вскоре станут брендами, что может обеспечить им безбедную жизнь уже с детства.

Торговые марки, названные в честь детей сестер, будут специализироваться на выпуске игрушек, косметики и одежды.

Также в планах Кайли Дженнер зарегистрировать торговую марку «Stormiworld», которая созвучна с названием альбома ее супруга Трэвиса Скотта. Третий альбом исполнителя называется «Astroworld».

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