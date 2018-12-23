Сестры Кардашьян сделают имена своих детей торговыми марками

Ким, Кайли и Хлоя планируют выпускать под именами своих детей игрушки, косметику и вещи.

Семейство Кардашьян известно своим одноименным шоу, которое пользуется популярностью в США. Кроме телевизионной деятельности именитые сестры также являются успешными бизнес-леди. Они выпускают под своими именами косметику и одежду. Недавно звездные сестры решили преумножить свой капитал путем регистрации имен своих детей в качестве торговых марок.

В семье Ким Кардашьян и Канье Уэста трое детей старшая дочь Норт (5 лет), сын Сейнт 3года) и младшая дочь Чикаго (1год). Хлои Кардашьян и Тристан Томпсон воспитывают десятимесячную дочь Тру. Дочери Кайли Дженнер по имени Сторми всего год. Имена этих малышей вскоре станут брендами, что может обеспечить им безбедную жизнь уже с детства.

Торговые марки, названные в честь детей сестер, будут специализироваться на выпуске игрушек, косметики и одежды.

Также в планах Кайли Дженнер зарегистрировать торговую марку «Stormiworld», которая созвучна с названием альбома ее супруга Трэвиса Скотта. Третий альбом исполнителя называется «Astroworld».