Актер стал параноиком, думая, что из-за популярности постоянно находится под наблюдением. Чтобы справиться со стрессом, Редклифф пристрастился к спиртному.

Знаменитый актер Дэниел Редклифф признался, что боролся с алкоголизмом из-за съемок «Гарри Поттера». В сети давно подозревали Редклиффа в злоупотреблении алкоголем, однако сам актер признался в этом только сейчас.

Экранизация нашумевших детских книг о юном волшебнике под авторством Джоан Роулинг обрушила на Редклиффа и его коллег по съемочной площадке небывалую популярность. Исполнителя главной роли сломило такое количество внимания со стороны поклонников и СМИ. Дэниел Редклифф постоянно чувствовал, что за ним наблюдают. Чтобы расслабиться, актер увлекся алкоголизмом. Рэдклифф рассказывает, что при алкогольном опьянении внимания к нему становилось еще больше. В ответ Дэниел Редклифф еще больше загонял себя в алкоголизм, чтобы игнорировать популярность. Об этом он поведал в передаче «Off Camera».

Продолжительное время в период съемок «Гарри Поттера» Дэниел Редклифф боролся с алкоголизмом неуспешно. Как говорит актер, справиться с недугом в 2010 году ему помогли друзья. Также, актер успокаивает: съемочный процесс всегда проходил без спиртного.

Ранее Дэниел Редклифф четко дал понять, что в новых творениях вселенной Гарри Поттера он не появится. Однако актер не отрицает, что в будущем кто-то возьмется за перезапуск легендарной истории. Также, Редклифф раскрыл маленькую тайну актеров во время съемок «Философского камня».