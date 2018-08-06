От нового фото Валерия Меладзе из бани поклонникам свело шею

Артист опубликовал снимок, на котором вместе с друзьями запечатлен за накрытым столом. Распаренный, он сидит на деревянном стуле в бане, которая находится в Литве.

Накануне на официальной странице известного 53-летнего советского и российского исполнителя Валерия Меладзе появились несколько новых публикаций, который были сделаны им прямо из Литвы. Сейчас артист находится за рубежом на отдыхе и делится с поклонниками подробностями своего времяпрепровождения.

Первым постом оказалось видео, которое снимал один из его приятелей. Он подходит к бочке, в которой сидит Валерий Меладзе, когда тот зовет его нырять. В ответ он спрашивает: "Как водичка?", и певец ему отвечает: "Вообще вода супер". Но потом оператор подходит ближе и показывает, что тот все это время сидел в бочке без воды, хотя на улице очень холодно. Тем не менее, этому фанаты не удивились, зная, что в этом деле их кумир имеет большой опыт.

Больше обсуждений вызвало последнее фото в его профиле, на котором он запечатлен вместе с друзьями. Все они сидят за столом, прикрываясь лишь полотенцами. Некоторые из поклонников даже пошутили, что от разглядывания снимка у них свело шею: "То чувство, когда свернул шею, чтобы рассмотреть полуголых мужчин", "Блин, шею свело".

В целом, поклонники оставили для супруга Альбины Джанабаевой много приятных слов: "Валерий, у Вас всегда тонкий юмор!", "Самый отличный отдых!!! Ну а с таким столом отдохнуть можно ещё лучше)))) С лёгким паром!!!", "Настоящий русский мужик", - написали они в комментариях.