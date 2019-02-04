Балует: Игорь Булатов устроил для Виктории Лопыревой сюрприз

5 февраля модель родила от бизнесмена сына, его они назвали Марком Лионелем. Теперь Булатов старается радовать Лопыреву приятными мелочами, а также устраивает для нее путешествия.

Игорь Булатов устроил для Виктории Лопыревой сюрприз. Мужчина явно балует мать своего новорожденного сына, который появился на свет две недели назад. В честь маленькой, но значимой для них даты, Булатов отвез Лопыреву на курорт Key West. По данным СМИ, модель и экс-возлюбленная Николая Баскова не подозревала о сюрпризе и была рада, что бизнесмен устроил для нее небольшой праздник.

По словам Виктории Лопыревой, до известного курорта им было нужно ехать около двух часов. Малыш успешно перенес дорогу. Сын модели и бизнесмена спал в своем автокресле. Виктория Лопырева наслаждалась отдыхом и проведенным временем с семьей. Фанаты были приятно удивлены трогательным сюрпризом Игоря Булатова, который, по их мнению, проявляет лучшие мужские качества.

Ранее Лопырева уже показала снимок в купальнике, который был сделан во время поездки на курорт. По мнению фанатов, модель очень быстро пришла в форму после родов. Поклонники восторгаются фигурой Виктории Лопыревой и даже пишут, что она явно родилась под «счастливой звездой», ведь мало кто может похвастаться такой стройной фигурой лишь спустя две недели после родов.