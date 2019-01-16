Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в церкви свечи за здравие Джигарханяна

Сегодня, 12:00 \\ Шоу-бизнес

Об этом рассказал новый избранник пианистки Прохор Шаляпин. По словам певца, Виталина не таит злобы на бывшего супруга.

Прохор Шаляпин недавно вернулся из отпуска, который он проводил в Мексике, для тог, чтобы отметить день влюбленных со свое новой возлюбленной. По словам певца, праздник они отметили в ванной, что подтверждают совместные фотографии пары. Недавно Прохор дал интервью, в ходе которого он рассказал, что Виталина не таит обиды на Армена Борисовича и часто посещает церковь, где молится за здоровье артиста и ставит свечи.

Шаляпин рассказал, что они с Виталиной редко обсуждают ее прежний брак. По словам певца, если его избранница и вспоминает семейную жизнь с Арменом Борисовичем, то отзывается о ней исключительно в позитивном ключе. По утверждению Прохора, Цымбалюк-Романовская до сих пор считает Джигарханяна своим родственником и не винит его в произошедшем разводе. Пианистка считает, что в разладе их брака виноваты третьи лица, которые были заинтересованы в этом.

На вопрос о том, когда состоится свадьба пары Шаляпин ответил, что не спешит с этим вопросом. По словам певца, штамп в паспорте может негативно отразиться на отношениях.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила...

"Не несите чушь!": Юлия Проскурякова откровенно рассказала о браке с Игорем Николаевым

 Фанаты певицы смогли уговорить ее на откровенный разговор о сурпужестве. Больше всего...

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

"Вы точно рожали?": Лопырева поразила стройной фигурой спустя две недели после родов

 Российская модель родила сына и воспитывает его вместе с крупным предпринимателем Игорем...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ