Виталина Цымбалюк-Романовская ставит в церкви свечи за здравие Джигарханяна

Об этом рассказал новый избранник пианистки Прохор Шаляпин. По словам певца, Виталина не таит злобы на бывшего супруга.

Прохор Шаляпин недавно вернулся из отпуска, который он проводил в Мексике, для тог, чтобы отметить день влюбленных со свое новой возлюбленной. По словам певца, праздник они отметили в ванной, что подтверждают совместные фотографии пары. Недавно Прохор дал интервью, в ходе которого он рассказал, что Виталина не таит обиды на Армена Борисовича и часто посещает церковь, где молится за здоровье артиста и ставит свечи.

Шаляпин рассказал, что они с Виталиной редко обсуждают ее прежний брак. По словам певца, если его избранница и вспоминает семейную жизнь с Арменом Борисовичем, то отзывается о ней исключительно в позитивном ключе. По утверждению Прохора, Цымбалюк-Романовская до сих пор считает Джигарханяна своим родственником и не винит его в произошедшем разводе. Пианистка считает, что в разладе их брака виноваты третьи лица, которые были заинтересованы в этом.

На вопрос о том, когда состоится свадьба пары Шаляпин ответил, что не спешит с этим вопросом. По словам певца, штамп в паспорте может негативно отразиться на отношениях.