Компания родного брата Кейт Миддлтон выпустила упаковочные коробки со свастикой

Фирма Boomf, принадлежащая младшему брату герцогини Кембриджской, разослала своим клиентам подарочные упаковки с конфетти, украшенные свастикой. Теперь брата будущей королевы Великобритании обвиняют в антисемитизме и пропаганде нацизма.

Очередные неприятности для британской королевской семьи пришли оттуда, откуда не ждали. В этот раз неожиданно отличился младший брат жены принца Уильяма Джеймс Миддлтон. Дело в том, что основанная им в 2013 году фирма по производству сладостей и сувениров Boomf выпустила крайне сомнительную продукцию и разослала своим клиентам подарочные коробки с конфетти, украшенные свастикой. Кроме нацистского знака на упаковке также изображены ворота концлагеря с надписью Arbeit macht frei (Труд делает свободным), могилы заключенных еврейского происхождения и нацистский лозунг «Кровь и почва».

Не удивительно, что после такой дизайнерской выходки Boomf в Великобритании разгорелся нешуточный скандал, и на брата Кейт Миддлтон посыпались обвинения в пропаганде нацизма и антисемитизме. Сообщается, что одна из уже бывших сотрудниц Boomf на этапе производства коробочек предупреждала руководство, что такие изображения недопустимы и могут быть расценены как преступление. Однако ее слова проигнорировали, после чего сотрудница уволилась со словами, что она «разочарована в семье Миддлтон». Оскандалившаяся фирма уже принесла официальные извинения, заявив, что сувенир был выпущен по ошибке. «Нацистские» упаковки уже отозваны с производства и, надеемся, уничтожены.

Напомним, что младший герцогини Кэтрин Джеймс Миддлтон основал компанию Boomf в ноябре 2013 года и предпочитает руководить бизнесом из Шотландии, где он работает управляющим одного из отелей, принадлежащих семье мужа его сестры Пиппы Мэтьюз.