Журналисты вычислили пол первенца Меган Маркл и принца Гарри по цвету упаковки подарков на вечеринке baby shower

Эту неделю беременная Меган Маркл провела в Нью-Йорке, где в окружении близких подруг устроила традиционную вечеринку baby shower, на которую приглашенные прибывали с подарками, упаковки которых позволили наблюдательным папарацци вычислить пол будущего малыша Сассекских.

Разговоры о том, кто и когда родится у экс-актрисы Меган Маркл и принца Гарри не утихают с тех пор, как в октябре прошлого года Кенсингтонский дворец объявил о беременности герцогини. И если по поводу сроков появления малыша на свет более-менее все понятно, так как сама будущая мама ранее на одном из мероприятий проговорилась, что она находится на шестом месяце беременности. Журналисты тут же подсчитали, что ребенок появился на свет в конце апреля – начале мая и немного успокоились, но вопрос по поводу пола до сих пор остается открытым.

Известно, что по древней традиции члены семьи Виндзор не узнают пол ребенка до его рождения. Все долгие пять месяцев общественность гадала, родится ли у Гарри и Меган мальчик или девочка, все более склоняясь к последнему варианту. В пользу этого говорит и форма живота беременной герцогини (субъективное мнение фанатов, но все же), а также информация инсайдеров о том, что будущие родители уже придумали малышке имя – Виктория. Однако последней точкой, окончательно укрепившей уверенность в том, что Сассекские ждут девочку, стал цвет оформления и оттенок упаковки подарков для вечеринки baby shower, которую герцогиня организовала в Нью-Йорке в компании своих 15 близких подруг.

Вечеринка состоялась вчера и прошла в одном из самых роскошных отелей Нью-Йорка «The Mark», поклонницей которого уже много лет является близкая подруга Меган - теннисистка Серена Уильямс, отвечавшая за организацию торжества. Она и сняла в любимом отеле самых дорогой номер – пентхаус, стоимостью 75 тысяч долларов в сутки. Подруги Меган, среди которых кроме Серены Уильямс оказались также Амаль Клуни, Джессика Малруни, Гейл Кинг, Абигаль Спренсер, Маркус Андерсон, Миша Ноноо и Линдси Рот, прибывали на праздник с подарками, в цвете упаковок которых, несмотря на небольшие вкрапления голубого, все-таки преобладал розовый цвет. Кроме того, накануне в отель для оформления номера доставили множество розовых роз, что окончательно убедило папарацци, что весной на свет появится девочка, возможно, Виктория.

Известно, что герцогиня Сассекская уже покинула Нью-Йорк на частном самолете и на днях они с принцем Гарри должны вылететь в Марокко, куда они едут с рабочим туром по просьбе Правительства Великобритании и пробудут там с 23 по 25 февраля.