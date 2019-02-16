Ким Кардашьян отписалась от Тристана Томпсона и его любовницы в Instagram

Звезда реалити шоу давно советовала сестре Хлои Кардашьян бросить неверного жениха.

Американские СМИ проинформировали, что Ким Кардашьян официально отменила подписку на Instagram-аккаунты бывшего возлюбленного своей сестры Хлои Кардашьян Тристана Томпсона и его любовницы Джордин Вудс, которая также является лучшей подругой Кайли Дженнер. Недавно стало известно, что Томпсон изменил Хлои с Джордин. После этого Ким Кардашьян решила окончательно вычеркнуть неверного мужчину из звездного семейства, а также из своих подписок в Сети.

Стоит отметить, что это уже не первый раз Тристан изменяет Хлои. В прошлый раз его застукали год назад, когда он целовал другую девочку. Из-за этого у Хлои случились преждевременные роды. Мужчина обещал исправиться ради новорожденной дочери, однако спустя пару месяцев продолжил изменять знаменитости.