Михаил Боярский уверен, что сможет прожить на свою небольшую пенсию, однако пока не пробовал

Сегодня, 10:31 \\ Шоу-бизнес

Главный мушкетер нашей страны актер Михаил Боярский заявил, что ему вполне хватит на жизнь пенсии, и он сможет прожить на 20 тысяч рублей в месяц. Правда, пока судьба не предоставила ему возможности проверить это на практике.

Народный артист России Михаил Боярский в свои 69 лет по-прежнему является востребованным в мире шоу бизнеса. Актер дает концерты и выступает на корпоративах с песнями из своих легендарных кинофильмов и просто эстрадными хитами. Однако пригласить Михаила Сергеевича на мероприятие сможет позволить себе не каждый – артист просит за час выступления 20 тысяч евро. За год, по подсчетам журналистов, Боярский зарабатывает примерно один миллион долларов.

Также артист не скрывает, что несколько лет он официально стал пенсионером и получает небольшую пенсию в 20 тысяч рублей, на которую, правда, особо не рассчитывает, надеясь только на актерский заработок. Впрочем, Боярский в интервью изданию «Комсомольская правда» признался, что бюджет у него очень «подвижный» и он думает, что, в крайнем случае, он сможет прожить на 20 тысяч рублей в месяц, хотя пока не пробовал.

К слову, кроме актерской деятельности у Михаила Сергеевича раньше был доход в виде совместного бизнеса вместе с сыном Сергеем. Они построили в Санкт-Петербурге крупный торговый комплекс «Южный полюс», который они позже продали из-за возникших разногласий с владельцами проекта и поделили деньги. По подсчетам, на счетах Боярских осела сумма от 40 до 80 миллионов долларов.

Напомним, что последнее время Михаил Сергеевич очень часто делится с подписчиками в Instagram историями о своей жизни. Сначала он опубликовал редкое фото с мамой и рассказал, как провел детство и какими дорогами пришел в театральный институт. А позже поведал, как на самом деле она попал в фильм «Д`Артаньян и три мушкетера», опровергнув популярную версию режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

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Автор - Анна Андреева
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