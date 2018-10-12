Настя Каменских заговорила о сексе за деньги

Сегодня, 10:18 \\ Шоу-бизнес

Недавно в сети появилось интервью с украинской pop и R’n’B певицей Настей Каменских, которая является актрисой, ведущей, судьей и наставницей украинского вокального шоу «Х-Фактор», а также автором NKblog и основательницей бренда спортивной одежды NKsport. В интервью Каменских говорит о своем личном отношении к богатым мужчинам, думающим, что в этой жизни можно все купить за деньги, в том числе и любовь.

 

Обладательница яркой и запоминающейся внешности, с удовольствием демонстрирует свою красоту в социальных сетях, получая многочисленные лестные отзывы от поклонников и не только. Девушка не страдает от недостатка внимания оказываемого мужским полом, однако рор певица утверждает, что у нее с этим все конкретно: «Бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги», - поделилась Каменских.

Как рассказала девушка, ей неоднократно поступали предложения от тех самых богатых мужчин заняться сексом за деньги. Как подчеркнула Каменских – это оскорбление для нее, она также вспомнила случаи, когда ее коллегу по сцене Потапа пытались уговорить побеседовать с Настей о подобных предложениях.

 

Вокруг звезды ходит не мало грязных слухов. Одним из них является то, что Каменских и другие звезды шоу-бизнеса подрабатывают предоставлением эскорт услуг. По сведениям СМИ, услуги певицы обходятся крайне недешево – 50 тысяч долларов. Слухи связанны с тем, что артистка тщательно скрывает свою личную жизнь и в свои 31 ни разу не была замужем.

Также она отметила, что довольно часто поклонники пытаются дарить ей дорогостоящие подарки, которые она старается не принимать.

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Автор - Юлия Кириенко
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