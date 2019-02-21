Врач Николая Расторгуева рассказал о его здоровье после операции с пересадкой почки

Пациентам, перенесшим подобные манипуляции, медики советуют вести спокойный образ жизни, однако музыкант даже и не думает уходить на покой. Однако больше всего его друзья беспокоятся о том, что он продолжает выпивать и курить.

Сегодня для известного российского исполнителя Николая Расторгуева важный день – он отмечает свое 62-летие. Помимо этого, 30-летний юбилей отмечает музыкальный коллектив "Любэ", лидером которого он является. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец продолжает вести активную творческую деятельность: ездит с гастролями по разным городам, продолжает выступать в Москве и снимать новые клипы. Однако все это дается ему не так легко, ведь десять лет назад он перенес операцию по пересадке почки.

Друг Расторгуева Михаил Андреев рассказал, что о своем здоровье тот всегда мало заботился. Жена пытается его опекать, однако он не слушает: "Потом пойдет и винца выпьет или самогона. Выпивает и может увлечься". Поэт считает, что из-за этого пересаженная музыканту почка просто откажется работать, и переживает о его жизни, если это случится.

Врач ЦКБ Алексей Денисов, у которого лечится фронтмен "Любэ", пояснил, что пациент не умрет из-за отказавшей почки, однако хорошего в этом тоже нет. Оперируемый может скончаться как во время повторной операции, так и после нее. Пока что Николай Расторгуев чувствует себя нормально. По словам врача, его коллеги по разным городам всегда предлагали свою помощь и даже готовы были оперировать его бесплатно и без очереди, ведь он – "настоящая народная любовь".