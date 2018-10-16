Николай Расторгуев отмечает свое 62-летие

Сегодня, 09:00 \\ Шоу-бизнес

Сегодняшний именинник отрицательно относится к алкоголю и считает, что спивающиеся коллеги должны принять жесткие меры.

 Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, который сегодня празднует свой День рождения, рассказал репортерам «Комсомольской правды» о своем отношении к алкоголю. По мнению музыканта, многие его коллеги по цеху находятся на грани катастрофы. Николай рассказал, что в 90-е годы многие артисты любили хорошо погулять, шумно посидеть и много выпить. «Нужно уметь останавливаться. Многие спивающиеся музыканты должны применить к себе жесткие санкции», - сказал Расторгуев. Он добавил, что в отличие от прошлого века, сейчас в группе «Любэ» никто не пьет в поездках. В январе этого года коллектив отметил свой 30-летний юбилей.

Николай Расторгуев появился на свет в 1957 году в подмосковном Лыткарино. С раннего детства он полюбил известный ливерпульский коллектив The Beatles, благодаря которому сам серьезно занялся музыкой. В подростковом возрасте Николай пел в местных ансамблях Лыткарино и Люберец. Окончив школу, Расторгуев пробовал получить высшее образование, но был отчислен из вуза. В 1978 году певец вошел в состав «Шестеро молодых», а позже «Лейся песня», где выступал вместе с Валерием Кипеловым. С 1989 года Николай Расторгуев является бессменным лидером группы «Любэ».

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Автор - Антон Словацкий
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