Волочкова опозорилась несуразными танцами в студии «Русского радио»

Сегодня, 08:14 \\ Шоу-бизнес

Скандальная звезда вновь подтвердила, что, в отличие от других балерин, она не может танцевать легко и грациозно.

 

Совсем недавно Анастасия Волочкова пришла записывать радиоэфир и опозорилась несуразными танцами в студии «Русского радио». Танец был шуточным и несерьезным, но фанаты все равно раскритиковали. По их мнению, у заслуженной артистки должна быть грация и легкость, но Волочкова выглядит слишком «тяжело и громоздко».

Несмотря на злостные комментарии, светская дива не стесняет выкладывать в сеть Интернет новые провокационные фото и видео. Для того, чтобы хейтеры не мешали, она даже закрыла доступ к комментариям, но дает возможность подписчикам «излить» накопившееся. Видимо, даже ей самой скучно без порции грязи и критики.


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Автор - Александра Рождественская
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