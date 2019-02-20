Волочкова опозорилась несуразными танцами в студии «Русского радио»
Скандальная звезда вновь подтвердила, что, в отличие от других балерин, она не может танцевать легко и грациозно.
Совсем недавно Анастасия Волочкова пришла записывать радиоэфир и опозорилась несуразными танцами в студии «Русского радио». Танец был шуточным и несерьезным, но фанаты все равно раскритиковали. По их мнению, у заслуженной артистки должна быть грация и легкость, но Волочкова выглядит слишком «тяжело и громоздко».
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В понедельник, после эфира в вечернем Шоу на русском радио @russkoe_radio зажгли с моей давней подругой Аллой Довлатовой @alla_dovlatova Ловите Наш позитив и загружайтесь от нас хорошим настроением!😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #позитив
Несмотря на злостные комментарии, светская дива не стесняет выкладывать в сеть Интернет новые провокационные фото и видео. Для того, чтобы хейтеры не мешали, она даже закрыла доступ к комментариям, но дает возможность подписчикам «излить» накопившееся. Видимо, даже ей самой скучно без порции грязи и критики.