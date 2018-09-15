Сергей Светлаков бросил в нищете звезду «Нашей Раши»

Валерий Магдьяш просил помощи у Сергея Светлакова, но актер не отреагировал. Магдьяш запомнился всем зрителям как гастарбайтер Джамшут из «Нашей Раши», где они вместе снимались со Светлаковым.

По его словам, он жил хорошо и имел неплохой заработок, но в один миг все перевернулось. На накопленные средства Валерий решил приобрести более просторную квартиру в Москве. Однако совершить покупку не удалось, по дороге его ударили тяжелым предметом по голове и забрали все деньги.

Актер лишился всех средств для существования и ему пришлось переехать в Минеральные воды, где он познакомился с Ириной Осиповой, которая выручала Валерия длительное время.

Когда актер начал пить, женщина устроила его в специальную клинику, но Магдьяшу такой способ не помог.

Ирина говорила, что не раз пыталась помочь звезде выбраться из запоев и жить прежней жизнью, находила работу и даже давала ему деньги, которые он до сих пор не вернул. Вскоре Ирина оставила бессмысленные попытки помочь звезде и решила, что бывшие коллеги не бросят актера и написала Светлакову. Письмо осталось без ответа.

По словам знакомых, Сергей не отозвался на просьбу о помощи, так как многие неоднократно пытались помочь актеру, но он так и не избавился от зависимости.