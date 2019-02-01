Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Юлия Яковлева в эфире программы рассказала о том, что ее муж Джанатан Хайдаров, который в прошлом имел связь с Азизой, угрожал своей жене тем, что уйдет к бывшей возлюбленной и заберет с собой их общую дочь. Яковлева считает, что певица и звезда 90-х с помощью магии завладела ее мужем и похитила ее ребенка, так как своих у Азизы нет.

Сама же Азиза не стала отрицать, что Хайдаров с ребенком находятся у нее дома. Но это не похищение, объяснила певица. Мужчина находится в качестве гостя. Также Азиза сообщила, что бывший возлюбленный предложил вновь начать отношения и воспитывать его дочь. Певица приняла это предложение.

Однако в ходе разбирательств всех участников конфликта, Азиза пересмотрела свою точку зрения. Узнав о том, что Хайдаров поднимал руку на старшую дочь своей супруги, певица отвергла ухаживания мужчины. И даже несмотря на то, что сама мечтает воспитать ребенка, Азиза считает, что забирать дочь от матери в данной ситуации будет неправильно.