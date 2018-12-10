Елена Беркова провела отпуск с владельцем сети магазинов для взрослых

Актриса фильмов для взрослых поделилась с подписчиками фотографиями с новым возлюбленным во время отдыха в Таиланде. Максимилиан Лапин является предпринимателем сети интим-магазинов.

В конце прошлого года Беркова развелась с 5 мужем, объяснив тем, что у пары разные взгляды на жизнь, а вот Андрей Стоянов утверждал, что старался построить хорошую семью, но не получилось. Однако Елена не привыкла тратить время на тоску по прошлым отношениям и спустя пару месяцев после развода Беркова закрутила роман с новым мужчиной, но показала его своим поклонникам совсем недавно.

Максимилиан Лапин весьма привлекательный и обаятельный, в социальных сетях он часто обсуждает разные темы с подписчиками, является блоггером и снимает ролики для рекламы своих магазинов.

Бывшая участница «Дома-2» на фотографиях с Лапиным выглядит очень счастливой.

Напомним, у Елены от третьего брака со стриптизером Иваном Бельковым есть сын Евгений, мальчику 9 лет, Беркова старается не показывать своего ребенка публике, так как считает, что лучше будет, когда он подрастет и сам решит, хочет он быть публичным человеком или нет.