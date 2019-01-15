Галкин показал, как дочь Лиза с мамой Аллой тайно собираются за подарками на 23 февраля

Супруг Примадонны показал в своем микроблоге, как прошел его единственный февральский выходной.

Максим Галкин опубликовал новое видео о своей семейной жизни с Аллой Пугачевой и их близнецами. Галкин показал в Instagram, как дочь Лиза с мамой Аллой тайно собираются за подарками на 23 февраля для него и для 5-летнего Гарри. Пока мама и дочка собирались в магазин, Галкин катал сына Гарри на шее с закрытыми глазами. Юморист написал, что так прошел его единственный в этом месяце выходной день без съемок.

Когда Максим Галкин спросил Лизу, куда они с мамой отправляются, у девочки забегали глаза, и она сказала, что они идут за подарками для мамы. Очевидно, речь идет о приближающемся 23 февраля, о чем написал в микроблоге Галкин. Подписчики умилились тому, как маленькая Лиза пыталась утаить от папы покупку подарков.

Дочь Галкина и Пугачевой Лиза уже стала настоящей звездой: видео с ней подписчики юмориста ждут изо дня в день. На этот раз Лиза умилила поклонников звездной пары красной шапочкой и двумя косичками, а также своей детской непосредственностью. А вот Алла Борисовна предстала в дерзком черном наряде со свежей укладкой и стройными ногами.

Алла Пугачева и Лиза разыграли сценку из знаменитой сказки. Примадонна пошутила, будто ее дочь – Красная шапочка, а сама Алла Борисовна – мама, отправившая дочь к бабушке за пирожками. Пока Лиза ждала маму у выхода, Галкин снимал на видео, как девочка любуется косичками у зеркала.

Ранее Максим Галкин публиковал фото дочери Лизы в День всех влюбленных.