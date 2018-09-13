Ребёнок не обманет: Дочь Виктории Бони раскрыла обман матери

Боня водит за нос своих подписчиков и делает всё для того, чтобы дочь не проговорилась.

Виктория Боня, более известная в России не как модель и телеведущая, а как бывшая участница телепроекта «Дом–2», где одинокие сердца ищут друг друга, опозорилась на 6,5 миллионов своих подписчиков в сети Instagram.

Самое интересное, что обман Виктории, мамы с 2012 года, раскрыла её дочь 6-летняя дочь. Анджелина Летиция Смерфит не дала матери записать очередную истории без казуса, чем очень насмешила фанатов. Изначально Виктория Боня решила записать запись, где она хвасталась своим отдыхом. Казалось бы ничего примечательно и нового для себя фанаты не увидят. Но Боня говорит, как будто пережевывая что-то во рту: «А мы сегодня на пляж собирались пойти… У нас такой пляж здесь шикарный».

Ребёнок не обманет взрослого, тем более открытая и жизнерадостная Анджелина. Перебивая маму на в конце фразу она хотела сказать: «Вообще-то мы тут не живём», однако Боня как не в себе начала орать фразу ещё раз, тем самым заглушая малышку.

До этого была похожая Instagram-история, где Боня спрашивает у Анджелины, рада ли девочка тому, что они остались на отдыхе ещё на денечек. Девочка молчать не стала и начала фразу: «Вообще-то мы тут…» На что Боня судорожно отвела от неё камеру и закончила снимать видео. А позже случился и этот казус с тем, что Боня и её дочь не живут в шикарном доме, в котором снимают истории.