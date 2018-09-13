Скандал между Бородиной и Ларченко может привести к разрыву Риты с Яббаровым

Ксения Бородина накинулась на Риту Ларченко из-за того, что Илья Яббаров из-за нее перестал навещать новорожденного сына. Телеведущая шоу «Дом-2» решила указать новой возлюбленной Ильи ее место.

А началось все с заявлений Бородиной относительно того, что она переживает из-за отношений Ильи Яббарова и его недавно родившегося сына, Ксюша боится, что Ларченко может как-то повлиять на своего возлюбленного. Кстати говоря, по вине ведущей Ларченко и Яббаров могут больше и не сойтись.

Стоит отметить тот факт, что многие телезрители остались на стороне Ксюши Бородиной. Пользователи Сети делают акцент на том, что Рита Ларченко сама виновата в реакции ведущей на ее дерзость. Кто-то из комментаторов заметил, что «получит Ритка по заслугам, поскольку Бородина долго с ней говорить не будет, а просто прогонит за ворота и все».

Кроме того, недавно Илья Яббаров сделал Рите предложение выйти за него замуж, а девушка поделилась своими впечатлениями. По словам звезды шоу «Дом-2», она чувствует себя уверенней и даже знает, каким будет ее дальнейшее будущее. Она ощутила себя в совершенно новой роли, поскольку раньше Ларченко была не кто иная как самая обыкновенная «разлучница». Теперь же пара продумывает планы на будущее, а сама Рита чувствует себя безумно счастливой.