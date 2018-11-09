"Сохранила интригу": Ирина Пинчук уклонилась от ответа на вопрос, уходит ли она из "Дома-2"

Звезда телевизионного шоу «Дом-2» Ирина Пинчук не опровергает слухи относительно того, что покинула проект. Но при этом и подтверждать их совершенно отказывается, чем и расстраивает своих многочисленных, преданных поклонников.

Напомним, что фанаты массово начали забрасывать фаворитку Пинчук вопросами, в которых они интересовались, правдивы ли слухи, на что и получили весьма пространный ответ.

Известно также, что на данный момент времени звезда проекта «Дом-2» находится в Доминикане, где она отдыхает со своими близкими друзьями Татьяной Мусульбес и Виктором Литвиновым, также компанию им составил бывший поклонник Ольги Бузовой Роман Гриценко. Из своего отпуска она и опубликовала фотографию, под которой оставила комментарий, отказываясь подтверждать распространившиеся вокруг ее имени слухи. Пинчук сделала акцент на том, что до сих пор сама не может понять, «правда это или нет». Правда, девушка указала на то, что в ближайших эфирах телезрители все сами узнают.

Также стоит отметить тот факт, что бывшая супруга Валерия Блюменкранца очарована Ириной Пинчук. Об этом она заявила сама. Многочисленных телезрителей давно интересовал ответ на данный вопрос, и вот Тата решила сказать, что в действительности думает. По словам блондинки, Ирина не виновата в том, что они с Валерой не смогли воссоединиться, более того, она очень «милая и хорошая девочка».

Кроме того, Ирина Пинчук, Захар Саленко и Саша Черно начали паниковать из-за массовых отписок в социальной сети Instagram. Первым пропажу обнаружил Захар, у которого не хватало 23 тысяч подписчиков, следующей стала Пинчук, которая также поинтересовалась у своих фанатов, в чем дело. Пользователи не стали особо подбирать выражения и объяснили участникам шоу, что те сами виноваты в случившемся, не нужно было заниматься «накруткой».