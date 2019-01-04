Актриса из «Универа» призывает подписчиков готовиться к весне вместе с ней, начав здоровый образ жизни.

Актриса Мария Кожевникова в 34 года - примерная многодетная мама. В своем микроблоге в Instagram артистка уже не раз отвечала на вопросы подписчиков о том, как ей удается блистать при каждом выходе в свет, несмотря на постоянные заботы по дому с тремя детьми. Как известно, Кожевникова ранее уже предостерегала своих подписчиков от мошеннических схем с таблетками для похудения. Дважды сбросить вес – 40 и 27 кг – после родов Мари Кожевниковой удавалось только благодаря сбалансированному здоровому питанию и регулярному спорту.

В это раз Мария Кожевникова призналась, что поправилась на 4 кг. Актриса поделилась, что обладает обычной человеческой слабостью – не может уснуть, пока не перекусит. Также, Кожевникова ленится посещать спортзал. Набравшая 4 кг лишнего веса Мария Кожевникова пообещала начать новую жизнь. Приближается весна, и в честь этого актриса призывает подписчиков вернуться к полезным привычкам вместе с ней.

Набравшая 4 кг лишнего веса Мария Кожевникова поставила перед собой задачу похудеть на 6 кг, однако не исключает и «сверхзадачу» - избавление от 8 кг лишнего веса.

Ранее Мария Кожевникова делилась со своими фолловерами снимком десятилетней давности. Также, актриса обращается к своим фанатам по простым жизненным трудностям, как например, продолжительная болезнь детей.