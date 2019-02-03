«Мне плевать»: Настя Ивлеева обозначила свое отношение к хейтерам

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева в интервью призналась, что ей плевать на недоброжелателей, которых она считает «дурачками и завистниками».

Бывшая ведущая популярной программы «Орел и Решка.Перезагрузка» Анастасия Ивлеева решила сменить амплуа и переместилась из формата телеведущей в формат актрисы. На следующей неделе на телеканале «Пятница!» состоится премьера юмористического сериала «Туристическая полиция», где Настюшке-опасность досталась одна из главных ролей. По сюжету Настя будет сотрудницей отделения туристической полиции в Сочи по имени Лера, которая вместе со своими коллегами постоянно попадает в забавные ситуации, пытаясь исполнять свой служебный долг. Ее партнерами по съемочной площадке стали Михаил Башкатов, Сергей Бурунов и Александр Ляпин. Несмотря на большой бэкграунд и опыт появления в телике, Ивлеева все равно переживает, как примут ее новую работу зрители. Также она боится смотреть серии со своим участием, переживая о том, как она выглядит на экране в качестве актрисы и все ли у нее получилось. Однако минутные трейлеры Настя пересматривает по миллиону раз, получая от этого огромное удовольствие.

Ранее в интервью Юрию Дудю, которое, к слову, стало самым популярным выпуском YouTube канала «ВДудь» и набрало 22 миллионов просмотров, девушка утверждала, что если у нее не получится с кино, она закроет для себя эту тему и пойдет дальше. Но попробовать она хочет непременно.

В интервью изданию «Телепрограмма» Ивлеева поведала, что ее решение попробовать свои силы в кино вызвало целую войну критики от ее недоброжелателей, однако Настя заявила, что ей «глубоко наплевать на дурачков и завистников». Она занимается любимым делом, не пытается браться за роли, которые ей не по плечу и не позиционирует себя актрисой, способной «замахнуться» на Анну Каренину. Также она призналась, что ей и раньше предлагали сняться в кино, однако она отказывалась, так как боялась не потянуть роль, и ее останавливало отсутствие актерского опыта.

Напомним, что премьера сериала «Туристическая полиция» состоится на телеканале «Пятница!» 25 февраля.