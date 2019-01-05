Кристина Асмус ради сохранения стройной фигуры сидит на жесткой диете и постоянно голодает

Актриса Кристина Асмус призналась, что она склонна к полноте, и поэтому постоянно ограничивает себя в пище и живет с вечным чувством голода.

Кристина Асмус в свои 30 лет может похвастаться модельной фигурой и не стесняться носить шикарные наряды и купальники, что она недавно подтвердила серией снимков с Мальдив, куда она летала на съемки фильма «Текст». Поклонники не перестают восхищаться идеальными формами актрисы, однако способ, при помощи которого она борется с лишним весом и своей склонностью к полноте, поверг пользователей Сети в шок. Кристина призналась, что она очень любит поесть и обожает фастфуд, однако позволяет себе «праздник живота» крайне редко и из-за склонности к полноте постоянно голодает. Асмус подчеркнула, что ей комфортно в весе 45-46 килограмм.

Однако фанаты ужаснулись, ведь при росте актрисы в 164 см вес 45 килограмм – это серьезный дефицит массы. Кроме того, врачи категорически запрещают голодания, так как оно негативно влияет на здоровье. Также подписчики отметили, что Кристина Асмус активно играет в театре имени Ермоловой и постоянно ездит на гастроли, а один спектакль, отыгранный на сцене, можно смело приравнять к двум 45-минутным активным тренировкам.

Несмотря на всеобщий шок, в Сети нашлись и шутники, принявшись иронизировать, что еда хрупкой Асмус просто не достается, так как ее «сметает» супруг актрисы Гарик Харламов, который с каждым годом становится все толще и толще, давая своим коллегам из Сomedy Club бесконечные поводы для шуток.