Звезда «Дома-2» устроила драку в московском клубе, защищая честь участников скандального телепроекта

Александра Черно подралась с посетителями столичного ночного клуба, которые оскорбили Илью Яббарова и наговорили много гадостей обо всех участниках телепроекта в целом.

Александра Черно, которая является, наверное, одной из самых вспыльчивых и несдержанных участниц реалити-шоу «Дом-2», за время, проведенное под камерами на виду у всей страны, так и не научилась сдерживать свой буйный нрав. В этот раз девушка устроила драку в столичном ночном клубе, вступившись за участников родного телепроекта, и тут же поспешила рассказать о своем подвиге супругу Иосифу Оганесяну по телефону, находившемуся на Поляне, сообщает издание «Дни24». В разговоре она поспешила успокоить шокированного поведением жены супруга и сообщила, что она не пострадала, а просто выпустила пар, который, видимо, накопился внутри Александры из-за многочисленных конфликтов с мужем. Также девушка сейчас пытается похудеть и подвергается постоянному давлению со стороны ведущих из-за регулярных нарушений диеты, которая необходима ей для избавления от лишнего веса, решения проблем со здоровьем и подготовке к рождению долгожданного ребенка.

Однако Иосиф Оганесян не оценил такого геройского безрассудного поведения супруги, отметив, что в клубе были нетрезвые мужчины, которые могли не посмотреть на то, что она девушка. Позже Александра пообщалась с полицией, приехавшей на выход о драке. Будет ли дан какой-то ход этому делу - неизвестно.

Несмотря на все произошедшее, девушка считает, что она хорошо отдохнула, выпустила пар и особенно довольна тем, что смогла достойно защитить честь своих друзей и любимого телепроекта.